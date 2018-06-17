Саперы в Сирии за последние сутки обезвредили более 20 взрывных устройств

Свыше 20 взрывных устройств обезвредили сирийские саперы, которых ранее подготовили российские специалисты, в районе Мухайям аль-Ярмук за минувшие сутки.

Об этом в воскресенье сообщает начальник российского центра по примирению в Сирийской Арабской Республике Алексей Цыганков. Он также подчеркнул, что идет работа по улучшению гуманитарной обстановки в сирийском районе Мухайям аль-Ярмук. Отмечается, что только за одни сутки саперы проверили 28 зданий.

По данным начальника центра, специалистами было найдено и обезврежено девять неразорвавшихся мин и артиллерийских снарядов, а также 12 самодельных взрывных устройств, которые были замаскированы под предметы повседневного обихода.