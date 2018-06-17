Джулиани призывает выяснить, что стало причиной начала расследования по РФ в США

Адвокат американского лидера Дональда Трампа Рудольф Джулиани призывает начать внутреннюю инспекцию в ведомствах, занимающихся расследованием по поводу приписываемых президенту связей с РФ, для определения истинных причин начала разбирательств.

По его словам, нужен полный доклад генинспектора и жюри присяжных на основе осуществленного расследования того, что случилось, после чего все стало «российским делом». Он уточнил, что очень интересно в чем в конечном итоге заключается его цель и что вообще так долго пытаются найти.

Джулиани также заявил, что Трамп хочет дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, хотя по личному мнению адвоката, делать это абсолютно необязательно. Он и еще несколько специалистов прорабатывают с Мюллером возможный перечень вопросов, которые могут задать американскому президенту.

Накануне адвокат сообщил, что вопрос о даче показаний могут решить до 4 июля. До этого он подчеркивал, что на специального прокурора подадут в суд, если он вызовет американского лидера повесткой.