При аварии в Бельгии пострадали 20 человек

Минимум 20 велогонщиков из Бельгии, Германии и Нидерландов получили ранения в воскресенье при столкновении с автомобилем в бельгийской Валлонии.

Авария во время велогонки провинциального чемпионата Бельгии, которую организовала федерация велосипедного спорта Валлония-Брюссель, случилась по вине находившейся за рулем автомобиля водителя, решившего развернуть машину перед приближавшимися гонщиками.

Лидер гонки, который направлялся на велосипеде к финишу со скоростью 70-80 километров в час, врезался в разворачивающееся авто, это стало причиной падения спортсменов, ехавших позади.