Белорусские десантники прибыли на учения «Славянское братство - 2018»

Отдел информации и массовых коммуникаций российского министерства обороны сообщил, что белорусские десантники (около 250 человек) прибыли в район Новороссийска, чтобы отправиться на тактические учения «Славянское братство - 2018».

Отмечают, что в Краснодарский край они добрались со своим вооружением и спецтехникой (свыше 40 единиц).

Десантники РФ устроили торжественный прием, после чего они вместе совершили 15-километровый марш на полигон «Раевский», где с 18 по 28 июня пройдут учения. Руководитель маневров — замкомандующего ВДВ по миротворческим операциям и КСОР генерал-лейтенант Александр Вязников.

Как сообщают, автономный полевой лагерь, в котором разместят участников учений, является чем-то вроде городка закрытого цикла жизнеобеспечения. Он служит для быстрой реализации нужного уровня инфраструктуры при краткосрочном или долгосрочном развертывании воинских формирований разного назначения количеством до пяти сотен человек в районах временного или постоянного сосредоточения.

Накануне сообщили, что малые ракетные российские корабли приступили к плановому переходу из Севастополя в Средиземное море. Ожидают, что 17 июня они войдут в состав сил постоянного соединения ВМФ РФ в дальней морской зоне и начнут выполнять поставленные задачи.