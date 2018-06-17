Мы в соц.сетях:
Житель Башкирии получил 15 лет колонии за заказное убийство

Житель Башкирии получил 15 лет колонии за заказное убийство

 Малые ракетные корабли РФ вышли в Средиземное море

Малые ракетные корабли РФ вышли в Средиземное море
Администрация Порошенко опровергла подготовку закона о ЛГБТ

Администрация Порошенко опровергла подготовку закона о ЛГБТ

 Пашинян рассказал, как экс-замглавы МО Армении кормил медведей солдатским продовольствием

Пашинян рассказал, как экс-замглавы МО Армении кормил медведей солдатским продовольствием
Российские медики оказали помощь почти 80 сирийцам за последние сутки

Российские медики оказали помощь почти 80 сирийцам за последние сутки

 Еврокомиссия рассчитывает на скорое завершение работы над приоритетами партнерства Минска и ЕС

Еврокомиссия рассчитывает на скорое завершение работы над приоритетами партнерства Минска и ЕС
Житель Башкирии получил 15 лет колонии за заказное убийство

Житель Башкирии получил 15 лет колонии за заказное убийство

 Малые ракетные корабли РФ вышли в Средиземное море

Малые ракетные корабли РФ вышли в Средиземное море
Администрация Порошенко опровергла подготовку закона о ЛГБТ

Администрация Порошенко опровергла подготовку закона о ЛГБТ

 Пашинян рассказал, как экс-замглавы МО Армении кормил медведей солдатским продовольствием

Пашинян рассказал, как экс-замглавы МО Армении кормил медведей солдатским продовольствием
Российские медики оказали помощь почти 80 сирийцам за последние сутки

Российские медики оказали помощь почти 80 сирийцам за последние сутки

 Еврокомиссия рассчитывает на скорое завершение работы над приоритетами партнерства Минска и ЕС

Еврокомиссия рассчитывает на скорое завершение работы над приоритетами партнерства Минска и ЕС
22:02   17 Июня 2018
Весь мир
36

Белорусские десантники прибыли на учения «Славянское братство - 2018»

Белорусские десантники прибыли на учения «Славянское братство - 2018»

Отдел информации и массовых коммуникаций российского министерства обороны сообщил, что белорусские десантники (около 250 человек) прибыли в район Новороссийска, чтобы отправиться на тактические учения «Славянское братство - 2018».

Отмечают, что в Краснодарский край они добрались со своим вооружением и спецтехникой (свыше 40 единиц).

Десантники РФ устроили торжественный прием, после чего они вместе совершили 15-километровый марш на полигон «Раевский», где с 18 по 28 июня пройдут учения. Руководитель маневров — замкомандующего ВДВ по миротворческим операциям и КСОР генерал-лейтенант Александр Вязников.

Как сообщают, автономный полевой лагерь, в котором разместят участников учений, является чем-то вроде городка закрытого цикла жизнеобеспечения. Он служит для быстрой реализации нужного уровня инфраструктуры при краткосрочном или долгосрочном развертывании воинских формирований разного назначения количеством до пяти сотен человек в районах временного или постоянного сосредоточения.

Накануне сообщили, что малые ракетные российские корабли приступили к плановому переходу из Севастополя в Средиземное море. Ожидают, что 17 июня они войдут в состав сил постоянного соединения ВМФ РФ в дальней морской зоне и начнут выполнять поставленные задачи.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Аои
#россия #учения #белоруссия #краснодарский край #десантники #полигон #раевский #славянское братство
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй Россия
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй
Буддийский монах на "мундиале". Украинские песни и "аргентинский карнавал" на Манежке.
10:46   16 Июня 2018
11406
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ Весь мир

Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ

17:43   15 Июня 2018
236
Щенки ищут дом Россия

Щенки ищут дом

17:24   15 Июня 2018
220
«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов Россия

«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов

14:04   15 Июня 2018
152
Самое читаемое
Спутник «Глонасс-М» вышел на низкую околоземную орбиту

Спутник «Глонасс-М» вышел на низкую околоземную орбиту

 Правительство пообещало бороться с ущемлением работников из-за возраста

Правительство пообещало бороться с ущемлением работников из-за возраста

 СМИ перечислили худшие американские истребители

СМИ перечислили худшие американские истребители

 Порошенко готовит законопроект о правах сексуальных меньшинств на Украине

Порошенко готовит законопроект о правах сексуальных меньшинств на Украине