Израильская кинокартина «Не забудь меня» получила гран-при фестиваля «Зеркало»

Кинокартина режиссера Рама Нехари «Не забудь меня» получила гран-при фестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало». Мероприятие проходило в Ивановской области и завершилось 17 июня. Награду также получил Нитай Гвирц, исполнителнивший главную роль.

Вахида Джалильванда наградили за лучшую режиссуру за ленту «Ни даты, ни подписи» (Иран), а за выдающиеся художественные достижения приз получила кинокартина «Овдовевшая ведьма» (КНР). Наградили продюсера Чжао Фэна и режиссера Цай Чэньцзе.

Накануне завершился фестиваль «Кинотавр». Фильм Натальи Мещаниновой «Сердце мира» получил гран-при. Главного героя в нем сыграл Степан Девонин. Ему вручили приз за лучшую мужскую роль.

Ранее на Каннском кинофестивале выделили соцдраму «Айка». Главную героиню в нем сыграла Самал Еслямова. Она получила приз за лучшую женскую роль.