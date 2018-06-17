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21:42   17 Июня 2018
Весь мир
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Израильская кинокартина «Не забудь меня» получила гран-при фестиваля «Зеркало»

Израильская кинокартина «Не забудь меня» получила гран-при фестиваля «Зеркало»

Кинокартина режиссера Рама Нехари «Не забудь меня» получила гран-при фестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало». Мероприятие проходило в Ивановской области и завершилось 17 июня. Награду также получил Нитай Гвирц, исполнителнивший главную роль.

Вахида Джалильванда наградили за лучшую режиссуру за ленту «Ни даты, ни подписи» (Иран), а за выдающиеся художественные достижения приз получила кинокартина «Овдовевшая ведьма» (КНР). Наградили продюсера Чжао Фэна и режиссера Цай Чэньцзе.

Накануне завершился фестиваль «Кинотавр». Фильм Натальи Мещаниновой «Сердце мира» получил гран-при. Главного героя в нем сыграл Степан Девонин. Ему вручили приз за лучшую мужскую роль.

Израильская кинокартина «Не забудь меня» получила гран-при фестиваля «Зеркало»

Ранее на Каннском кинофестивале выделили соцдраму «Айка». Главную героиню в нем сыграла Самал Еслямова. Она получила приз за лучшую женскую роль.   

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Автор: Анастасия Аои
#россия #израиль #общество #весь мир #фестиваль #кино #тарковский
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