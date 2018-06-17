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21:51   17 Июня 2018
Россия
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Житель Башкирии получил 15 лет колонии за заказное убийство

Житель Башкирии получил 15 лет колонии за заказное убийство

Житель Башкирии, согласно решению суда, получил 15 лет лишения свободы за убийство предпринимательницы, а также ее дочери, которая могла стать оказаться свидетелем.

Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Верховного суда Республики Башкортостан. Согласно материалам дела, в апреле прошлого года в городе Сибай мужчина, пытаясь завладеть бизнесом, заказал убийство собственной матери. Потенциальному исполнителю преступления он обещал заплатить за это 200 тысяч рублей. Заказчик передал киллеру ключи от квартиры матери, а также ее фотографию.

Исполнитель находился квартире, однако неожиданно туда пришла 29-летняя сестра заказчика. Чтобы не оставлять свидетелей, мужчина убил девушку. Вскоре в квартиру зашла предпринимательница и также умерла от рук злоумышленника.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #криминальная хроника #башкирия #заказное убийство
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