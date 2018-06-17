Житель Башкирии получил 15 лет колонии за заказное убийство

Житель Башкирии, согласно решению суда, получил 15 лет лишения свободы за убийство предпринимательницы, а также ее дочери, которая могла стать оказаться свидетелем.

Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Верховного суда Республики Башкортостан. Согласно материалам дела, в апреле прошлого года в городе Сибай мужчина, пытаясь завладеть бизнесом, заказал убийство собственной матери. Потенциальному исполнителю преступления он обещал заплатить за это 200 тысяч рублей. Заказчик передал киллеру ключи от квартиры матери, а также ее фотографию.

Исполнитель находился квартире, однако неожиданно туда пришла 29-летняя сестра заказчика. Чтобы не оставлять свидетелей, мужчина убил девушку. Вскоре в квартиру зашла предпринимательница и также умерла от рук злоумышленника.