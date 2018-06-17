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18:19   17 Июня 2018
Россия
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Малые ракетные корабли РФ вышли в Средиземное море

Малые ракетные корабли РФ вышли в Средиземное море

Отдел информационного обеспечения Черноморского флота РФ 17 июня сообщил, что «Великий Устюг» и «Град Свияжск» приступили к плановому переходу из Севастополя в Средиземное море.

Малые ракетные корабли РФ вышли в Средиземное море

Малые ракетные корабли до конца воскресенья должны войти в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота Российской Федерации в дальней морской зоне. После они начнут выполнять ранее установленные задачи.

Малые ракетные корабли РФ вышли в Средиземное море

Отмечается, что судна закончили прохождение проливов Босфор и Дарданеллы. Они вышли в Средиземное море.

До 14 июня несколько боевых кораблей РФ находились в Маниле (Филиппины) с неофициальным визитом. Местные военнослужащие смогли их посетить. 

Несколько дней назад главком ВМФ назвал число российских кораблей в плавании. Он подчеркнул, что флот настоящий лишь в том случае, когда его корабли выполняет свои функции в море.

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Автор: Анастасия Аои
#россия #вмф #политика #весь мир #средиземное море #великий устюг #град свияжск #ракетные корабли
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