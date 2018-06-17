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18:05   17 Июня 2018
Россия
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Режим повышенной готовности: река Кубань вскоре может выйти из берегов

Режим повышенной готовности: река Кубань вскоре может выйти из берегов

Уровень воды в реке Кубань в Ставропольском крае достиг критической отметки. В Невинномысске, где река выходит на Ставрополье, решено было ввести режим повышенной готовности.

Об этом сообщает администрация города в воскресенье. По информации управления МЧС по региону, до конца дня есть вероятность разлива воды на пойменные участки местности вблизи русла Кубани и с угрозой подтопления приусадебных участков, находящихся в пойме.

Местные власти собираются вскоре очистить ливневую канализацию и организовать отвод воды с территорий, где существует вероятность подтопления. Помимо того, планируется подготовить пункт временного размещения.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #кубань #общество #река #чс
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