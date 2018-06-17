Президент Мексики поздравил свою сборную с победой над Германией в матче ЧМ
Мексиканский президент Энрике Пенья Ньето поздравил футбольную сборную страны с победой над немецкой командой. в матче группового этапа ЧМ в России.
В своем микроблоге в соцсети Twitter он написал, что Мексика состязается и побеждает лучших в мире. Президент также написал, что это была отличная игра и поздравил сборную Мексики с итогом матча.
Confirmado: México compite y gana frente a los mejores del mundo. ¡Muchas Felicidades a @miseleccionmx! ¡Gran partido!????????????????⚽️— Enrique Peña Nieto (@EPN) June 17, 2018
Матч группы F между Германией и Мексикой состоялся 17 июня в столице России. Он закончился со счетом 1:0 в пользу мексиканцев.
Нападающий Ирвинг Лосано забил победный гол на 35-й минуте, по итогам игры его признали лучшим футболистом матча. Таким образом, Мексика набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы F.