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 Президент Мексики поздравил свою сборную с победой над Германией в матче ЧМ

Президент Мексики поздравил свою сборную с победой над Германией в матче ЧМ
17:42   17 Июня 2018
Весь мир
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Президент Мексики поздравил свою сборную с победой над Германией в матче ЧМ

Президент Мексики поздравил свою сборную с победой над Германией в матче ЧМ

Мексиканский президент Энрике Пенья Ньето поздравил футбольную сборную страны с победой над немецкой командой. в матче группового этапа ЧМ в России.

В своем микроблоге в соцсети Twitter он написал, что Мексика состязается и побеждает лучших в мире. Президент также написал, что это была отличная игра и поздравил сборную Мексики с итогом матча.

 

Матч группы F между Германией и Мексикой состоялся 17 июня в столице России. Он закончился со счетом 1:0 в пользу мексиканцев.

Нападающий Ирвинг Лосано забил победный гол на 35-й минуте, по итогам игры его признали лучшим футболистом матча. Таким образом, Мексика набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы F.

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Автор: Ольга Шпакова
#германия #мексика #чм #чм 2018 #чм - 2018
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