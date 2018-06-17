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17:32   17 Июня 2018
Весь мир
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Опрос: Эстония считает иммиграцию главной проблемой Евросоюза

Опрос: Эстония считает иммиграцию главной проблемой Евросоюза

62 процента жителей Эстонии считают иммиграцию ключевой проблемой Европейского союза.

В среднем в ЕС аналогичное мнение высказали 38 процентов опрошенных жителей, отмечается на сайте социологической службой Евросоюза Eurobarometer. Так, вопрос иммиграции беспокоит 8 процентов чехов, 56 процентов жителей Венгрии, на Мальте это 55 процентов жителей, в Дании чуть меньше - 54.

Иммиграция в Европу не так беспокоит Португалию, Хорватию, Испанию, Великобританию и Румынию. Опрос показал, что вопрос считают острым менее 30 процентов жителей этих стран. Социологи проводили данное исследование в марте. В каждой стране Евросоюза специалисты брали краткое интервью примерно у тысячи граждан.

Ранее министр внутренних дел Германии и председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер заявил, что больше не может работать в правительстве с канцлером республики Ангелой Меркель. Между ХСС и Христианско-демократическим союзом (ХДС) Ангелы Меркель произошел конфликт по вопросу противостояния нелегальной миграции. Споры могут привести к правительственному кризису, пишет Welt am Sonntag.

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Автор: Ольга Шпакова
#ес #эстония #опрос #общество #весь мир #иммиграция
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