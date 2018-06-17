Команда Мексики обыграла сборную Германию в матче ЧМ-2018

Футболисты немецкой сборной, являющиеся действующими чемпионами мира, проиграли команде Мексики в матче группового этапа.

Встреча группы F состоялась 17 июня на столичном стадионе "Лужники". Матч закончился со счетом 1:0 в пользу мексиканцев.

Единственный гол забил 22-летний мексиканский футболист Ирвинг Лосано на 35-й минуте игры.

Сборная Мексики во втором туре группового этапа сыграет с корейскими футболистами, а сборная Германии - со шведами. Обе игры запланированы на 23 июня.

Ранее сообщалось, что стадион Нижнего Новгорода полностью готов принять футболистов и болельщиков. В городе все готово к тому, чтобы принять Чемпионат мира по футболу. Напомним, что именно там предстоит встретиться сборной Швеции и команде Южной Кореи.