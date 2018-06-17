Нижний Новгород готов к матчам ЧМ-2018

Все задачи по подготовке города к проведению игр чемпионата мира по футболу выполнены, сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский.

Он выразил уверенность, что 18 июня на матче будет аншлаг и отметил, что все ищут "лишний билетик". По словам замгубернатора, город получил огромный импульс для развития.

Как сказал Сватковский журналистам, для многих гостей Нижний Новгород станет одним из главных впечатлений от России.

На стадионе "Нижний Новгород" пройдет шесть матчей чемпионата мира, в том числе две игры плей-офф. В понедельник на этом поле выступят шведская сборная и команда Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что московский метрополитен подготовил специальную линию одежды, посвященную ЧМ-2018. Сувенирная коллекция состоит из футболок, кепок и толстовок с различными надписями на тему турнира.

Приобрести сувенирную одежу предлагается на стойках «Живое общение» на станциях столичного метро. Цены подчеркнуто демократичны - футболку можно купить за 990 рублей, толстовка стоит 1950 рублей, за кепку попросят 950 рублей.