Изриаль отреагировал на запуск воздушных шаров ракетным ударом по Газе

Авиация Израиля нанесла в воскресенье несколько ударов по сектору Газа в ответ на запуск воздушных шаров. Таким образом палестинцы пытались вызвать пожары на противоположной стороне границы.

Как сообщает армейская пресс-служба, военные дважды давали предупредительные выстрелы рядом с группами поджигателей. Целью бомбардировок израильской стороны оказалась инфраструктура, которая используется для запуска шаров с прикрепленным к ним горючим. Никаких данных о пострадавших пока не поступало.

Палестинцы начали запускать шары и змеев после начала массовых протестов, которые с конца марта этого года проходят вдоль границ сектора Газа с Израилем. Нередко манифестации перерастают в столкновения с военными. Их жертвами стали уже более 120 человек.

Несмотря на свою примитивность, приспособления для поджогов уже нанесли израильской стороне ущерб на миллионы долларов, спалив большие площади сельхозугодий и лесов.