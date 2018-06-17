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17:44   17 Июня 2018
Весь мир
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Изриаль отреагировал на запуск воздушных шаров ракетным ударом по Газе

Изриаль отреагировал на запуск воздушных шаров ракетным ударом по Газе

Авиация Израиля нанесла в воскресенье несколько ударов по сектору Газа в ответ на запуск воздушных шаров. Таким образом палестинцы пытались вызвать пожары на противоположной стороне границы.

Как сообщает армейская пресс-служба, военные дважды давали предупредительные выстрелы рядом с группами поджигателей. Целью бомбардировок израильской стороны оказалась инфраструктура, которая используется для запуска шаров с прикрепленным к ним горючим. Никаких данных о пострадавших пока не поступало. 

Палестинцы начали запускать шары и змеев после начала массовых протестов, которые с конца марта этого года проходят вдоль границ сектора Газа с Израилем. Нередко манифестации перерастают в столкновения с военными. Их жертвами стали уже более 120 человек.

Несмотря на свою примитивность, приспособления для поджогов уже нанесли израильской стороне ущерб на миллионы долларов, спалив большие площади сельхозугодий и лесов.

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Автор: Алла Ларионова
#израиль #весь мир #удары #поджоги #газа
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