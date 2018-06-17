Telegram перестал быть эффективной площадкой в России — эксперт

20 марта Верховный суд России признал законным требование ФСБ предоставить ключи шифрования переписки пользователей Telegram.

После этого Роскомнадзор уведомил руководство мессенджера о том, что требования должны быть выполнены в течение 15 дней, либо произойдет блокировка ресурса. Напомним, что Telegram не пошел на компромисс и блокировка была воплощена в жизнь.

После этого владельцы Telegram вложили десятки миллионов долларов в поддержание жизни своего ресурса, что повлекло ряд проблем - программисты воспользовались IP-адресами сторонних ресурсов для работы заблокированного мессенджера, из-за чего под удар попали многие информационные порталы.

Исследование организации «Радиочасточный спектр», которая проанализировала динамику аудитории Telegram, свидетельствует о том, что эффективность работы ведущих каналов мессенджера после блокировки пошла на спад.

Исследование проводилось с 1 апреля по 10 июня - это наиболее показательный период. Эксперты узнали, что общая динамика показателей пятидесяти ведущих каналов Telegram указывает на снижение общей активности аудитории по сравнению с предыдущим периодом. То есть подписчики, по сути, являются "мертвыми душами" - вроде числятся, но каналы на самом деле не читают.

Наибольшие потери аудитории наблюдаются у каналов, ориентированных на «Игры и приложения», «Продажи» и «Бизнес и стартапы». Площадка перестала быть универсальным средством информации в России. Теперь мессенджер обрел свою специфику - ориентирован под специфическую политическую информацию.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал корреспонденту федерального бизнес-агентства «Экономика сегодня», что сейчас Telegram в стране стал далеко не самым популярным мессенджером.

Он отметил, что на первом месте по популярности стоят WhatsApp и Viber - у первого аудитория равна 24,6 миллионам пользователей, а вторым пользуются 19,8 миллионов, а Telegram выбирают только 9 миллионов человек.

Эксперт также прокомментировал исследование АНО «Радиочасточный спектр». По его мнению, рост числа подписчиков в Telegram произошел в связи с тем, что людям стало просто любопытно и они тоже скачали себе это приложение.

Таким образом, Telegram сообщает о росте общего числа своих пользователей, хотя массовая аудитория мессенджера в России снижается из-за эффективных действий Роскомнадзора.

Людям не нужен Telegram, когда есть WhatsApp и Viber, а все уведомления от каналов они оставляют «на потом», считает Зыков. Пока мессенджер не решит вопрос с правосудием, будет оставаться неэффективной площадкой на российском рынке.