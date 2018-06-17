Голикова рассказала о планах отказаться от «балльной» пенсионной системы

Кабинет министров Российской Федерации собирается отказаться от "балльной" пенсионной системы, которая действует в стране с 2015 года.

Об этом заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Она отметила, что это весьма сложное решение, но правительство вынуждено на него пойти.

Вице-премьер напомнила, что с учетом изменений в пенсионной реформе, которые начнутся с 2019 года, размер пенсионных выплат должен составлять не менее 40 процентов от утраченного заработка.

Ранее Голикова объяснила, почему было принято решение повысить НДС именно до 20 процентов. Она рассказала, что обсуждался маневр в 22% НДС, однако это бы повлияло на инфляцию, поэтому от такого решения были вынуждены отказаться.