Пашинян рассказал, как экс-замглавы МО Армении кормил медведей солдатским продовольствием

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о том, что задержание бывшего министра обороны, депутата парламента страны Манвела Григоряна связано не только с хранением оружия, но и подозрениями в хищении денежных средств и продуктов, которыми он кормил своих животных.

Григоряна, который является главой «Союза добровольцев «Еркрапа», задержали накануне сотрудники службы национальной безопасности (СНБ). Его подозревают в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. Пресс-центр СНБ сообщил, что в доме Григоряна, а также на его даче во время обысков обнаружено много оружия.

Как отметил Пашинян, Григоряна также обвиняют в присвоении продовольствия, собранного детьми для солдат. Вероятно, экс-замминистр обороны Армении скормил продукты своим экзотическим питомцам — медведям и тиграм. Глава правительства страны также подчеркнул, что эти подозрения подтверждаются результатами обысков.

Кроме того, в отношении парламентария имеются подозрения и в присвоении автомобилей.

Григорян занимал пост заместителя главы Министерства обороны Армении в 2000-2008 годах.