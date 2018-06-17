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Ближнее зарубежье
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Пашинян рассказал, как экс-замглавы МО Армении кормил медведей солдатским продовольствием

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о том, что задержание бывшего министра обороны, депутата парламента страны Манвела Григоряна связано не только с хранением оружия, но и подозрениями в хищении денежных средств и продуктов, которыми он кормил своих животных.

Григоряна, который является главой «Союза добровольцев «Еркрапа», задержали накануне сотрудники службы национальной безопасности (СНБ). Его подозревают в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. Пресс-центр СНБ сообщил, что в доме Григоряна, а также на его даче во время обысков обнаружено много оружия.

Как отметил Пашинян, Григоряна также обвиняют в присвоении продовольствия, собранного детьми для солдат. Вероятно, экс-замминистр обороны Армении скормил продукты своим экзотическим питомцам — медведям и тиграм. Глава правительства страны также подчеркнул, что эти подозрения подтверждаются результатами обысков.

Кроме того, в отношении парламентария имеются подозрения и в присвоении автомобилей.

Григорян занимал пост заместителя главы Министерства обороны Армении в 2000-2008 годах.

 

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Автор: Алла Ларионова
#арест #политика #армения #обыск #григорян #пашинян
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