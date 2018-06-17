Депутат Европарламента: Идею узаконить однополые браки на Украине озвучили пранкеры

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Депутат Европарламента Ребекка Хармс рассказала, как неизвестные разыграли ее по телефону.

По ее словам, ей позвонили неизвестные и представились главой администрации украинского лидера, после чего сообщили о намерении внести законопроект о легализации однополых браков.

Хармс написала на своей странице вTwitter, что тоже обрела опыт дезинформационный войны. Она выразила сожаление, что это могло вызвать проблемы и недопонимание.

 

Хармс отметила, что неизвестный назвался Игорем Райниным и передал ей дезинформацию об инициативах главы президента Петра Порошенко.

Инцидент не повлияет на успех сегодняшнего марша ЛГБТ-сообщества в Киеве, отметила она.

Как пишут украинские СМИ, в администрации Порошенко заявили, что никто Ребекке Хармс не звонил после того, как та рассказала прессе о намерении украинских властей представить проект о равных правах.

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Автор: Ольга Шпакова
#украина #киев #европарламент #ребекка хармс
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