СМИ перечислили худшие американские истребители

Американское издание The National Interest привело перечень худших американских реактивных истребителей за всю историю.

Первым среди худших, по данным издания, оказался Брюстер F2A «Буффало». Как отмечает автор статьи, этот самолет оказался «не в той точке технологического цикла». Плохо вооруженные, весьма медленные и недостаточно мощные самолеты были сильно разбиты силами Японии в начале Второй мировой войны.

На втором месте оказался палубный истребитель F7U Cutlass, который оказался «невероятно новаторским» для своей эпохи. Однако, заметил автор статьи, его разработчики намеревались добиться слишком многого за слишком короткий временной период.

Третье место у еще одного палубного истребителя F3H «Демон». Издание подчеркивает, что самолету с одним двигателем необходим мощный мотор, которым его не оснастили. В результате ни один из двигателей, установленных на этот самолет, не работал хорошо. Кроме того, в самолете часто не срабатывало катапультируемое кресло.

Четвертым худшим самолетом, по версии журнала, является американский истребитель-перехватчик F-102 «Дельта Даггер». Он был одним из тех самолетов, которые американские инженеры создавали в 50-е годы на основе разработок советских бомбардировщиков дальнего действия. Истребителю с трудом давались большие высоты, что является огромным недостатком для самолета, предназначенного для перехвата бомбардировщиков типа Ту-95.

На пятом месте списка оказался F-104 «Старфайтер». Автор подчеркнул, это был достаточно эффективный самолет, использовавшийся американскими ВВС с 1958 года. Однако его проблемой была аварийность. За все время применения он попадал в наибольшее количество катастроф, чем какой-либо другой истребитель линейки.