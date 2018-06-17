Украинским военным запретили праздновать даты, связанные с Советской армией

Распоряжение украинского министерства обороны о запрете празднования юбилеев и памятных дат, связанных с историей Красной армии, обнародовал советник в администрации главы Украины Василий Павлов в Facebook.

В связи стем что некоторые части выражают желание праздновать юбилейные даты, связанные с советской эпохой, Павлов напомнил слова Петра Порошенко о том, что украинский календарь не должен содержать связанных с РФ событий.

Он также выложил в соцсеть поручение, подписанное замминистра обороны Украины. В документе говорится о запрете празднования памятных дат, связанных с историей Красной и Советской армией бывшего СССР.

Весной руководитель института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович заявил о необходимости провести ментальную декоммунизацию на Украине.