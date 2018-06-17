Партия «Яблоко» выдвинула кандидата на пост губернатора Московской области
Такое решение приняла в воскресенье, 17 июня, конференция регионального отделения демократической партии «Яблоко».
Кандидатуру депутата из Чехова Николая Дижура выдвинули на пост губернатора Московской области. За руководителя «Яблока» в Совете депутатов городского округа Чехов Московской области проголосовали 32 человека. Конкурент Дижуры — депутат городского округа Химки Дмитрий Трунин получил 12 голосов. Два бюллетеня признали недействительными.
Пресс-служба партии передает, что общее собрание столичного отделения «Яблока» состоится в среду, 20 июня, в шесть часов вечера по московскому времени. Депутаты изберут кандидата на пост мэра столицы.
Общее собрание московского отделения «Яблока», на котором будет избран кандидат в мэры Москвы от партии, пройдёт в среду, 20 июня. Начало в 18 часов. Место проведения собрания пока не определено.— Партия ЯБЛОКО (@yabloko) June 16, 2018