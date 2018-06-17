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17:13   17 Июня 2018
Россия
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Партия «Яблоко» выдвинула кандидата на пост губернатора Московской области

Партия «Яблоко» выдвинула кандидата на пост губернатора Московской области

Такое решение приняла в воскресенье, 17 июня, конференция регионального отделения демократической партии «Яблоко».

Кандидатуру депутата из Чехова Николая Дижура выдвинули на пост губернатора Московской области. За руководителя «Яблока» в Совете депутатов городского округа Чехов Московской области проголосовали 32 человека. Конкурент Дижуры — депутат городского округа Химки Дмитрий Трунин получил 12 голосов. Два бюллетеня признали недействительными.

Пресс-служба партии передает, что общее собрание столичного отделения «Яблока» состоится в среду, 20 июня, в шесть часов вечера по московскому времени. Депутаты изберут кандидата на пост мэра столицы.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #яблоко #общество #николай дижур
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