Мы в соц.сетях:
Партия «Яблоко» выдвинула кандидата на пост губернатора Московской области

Партия «Яблоко» выдвинула кандидата на пост губернатора Московской области

 РФ обыграет Египет на ЧМ-2018 — Жириновский

РФ обыграет Египет на ЧМ-2018 — Жириновский
Украинским военным запретили праздновать даты, связанные с Советской армией

Украинским военным запретили праздновать даты, связанные с Советской армией

 Украина пустит Москалькову к Вышинскому в обмен на встречу с Сенцовым

Украина пустит Москалькову к Вышинскому в обмен на встречу с Сенцовым
Депутат Европарламента: Идею узаконить однополые браки на Украине озвучили пранкеры

Депутат Европарламента: Идею узаконить однополые браки на Украине озвучили пранкеры

 СМИ перечислили худшие американские истребители

СМИ перечислили худшие американские истребители
Партия «Яблоко» выдвинула кандидата на пост губернатора Московской области

Партия «Яблоко» выдвинула кандидата на пост губернатора Московской области

 РФ обыграет Египет на ЧМ-2018 — Жириновский

РФ обыграет Египет на ЧМ-2018 — Жириновский
Украинским военным запретили праздновать даты, связанные с Советской армией

Украинским военным запретили праздновать даты, связанные с Советской армией

 Украина пустит Москалькову к Вышинскому в обмен на встречу с Сенцовым

Украина пустит Москалькову к Вышинскому в обмен на встречу с Сенцовым
Депутат Европарламента: Идею узаконить однополые браки на Украине озвучили пранкеры

Депутат Европарламента: Идею узаконить однополые браки на Украине озвучили пранкеры

 СМИ перечислили худшие американские истребители

СМИ перечислили худшие американские истребители
17:20   17 Июня 2018
Весь мир
49

Трамп напомнил, что его саммит с Ким Чен Ыном прекратил ракетные пуски КНДР

Трамп напомнил, что его саммит с Ким Чен Ыном прекратил ракетные пуски КНДР

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в воскресенье обратился к лидеру демократического меньшинства в Сенате Чаку Шумеру, который нередко критикует политику главы США, с пояснением, что состоявшаяся ранее встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном привела к прекращению ядерных и ракетных испытаний и другим реальным результатам.

Американский лидер напомнил на своей странице в Twitter, что в КНДР уже уничтожены полигоны, возвращены заложники, останки героев (американских военнопленных - прим. ред.) вернут в США.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла 12 июня в Сингапуре. По результатам переговоров политики подписали совместный документ, согласно которому Пхеньян берет на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны американского руководства. Кроме того, президент США обещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения, на чем на протяжении долгого времени настаивала КНДР.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#сша #кндр #политика #трамп #ким чен ын
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй Россия
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй
Буддийский монах на "мундиале". Украинские песни и "аргентинский карнавал" на Манежке.
10:46   16 Июня 2018
10915
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ Весь мир

Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ

17:43   15 Июня 2018
220
Щенки ищут дом Россия

Щенки ищут дом

17:24   15 Июня 2018
205
«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов Россия

«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов

14:04   15 Июня 2018
144
Самое читаемое
Спутник «Глонасс-М» вышел на низкую околоземную орбиту

Спутник «Глонасс-М» вышел на низкую околоземную орбиту

 Опубликовано видео с места аварии, где таксист въехал в толпу в центре Москвы

Опубликовано видео с места аварии, где таксист въехал в толпу в центре Москвы

 Правительство пообещало бороться с ущемлением работников из-за возраста

Правительство пообещало бороться с ущемлением работников из-за возраста

 Порошенко готовит законопроект о правах сексуальных меньшинств на Украине

Порошенко готовит законопроект о правах сексуальных меньшинств на Украине