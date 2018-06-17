Трамп напомнил, что его саммит с Ким Чен Ыном прекратил ракетные пуски КНДР

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в воскресенье обратился к лидеру демократического меньшинства в Сенате Чаку Шумеру, который нередко критикует политику главы США, с пояснением, что состоявшаяся ранее встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном привела к прекращению ядерных и ракетных испытаний и другим реальным результатам.

Американский лидер напомнил на своей странице в Twitter, что в КНДР уже уничтожены полигоны, возвращены заложники, останки героев (американских военнопленных - прим. ред.) вернут в США.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла 12 июня в Сингапуре. По результатам переговоров политики подписали совместный документ, согласно которому Пхеньян берет на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны американского руководства. Кроме того, президент США обещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения, на чем на протяжении долгого времени настаивала КНДР.