РФ обыграет Египет на ЧМ-2018 — Жириновский

Российская сборная выйдет в плей-офф домашнего чемпионата мира, заявил лидер «Либерально-демократической партии РФ» Владимир Жириновский.

По его словам, РФ обыграет Египет со счетом 1:0, а с Уругваем российские футболисты сыграют вничью. Матч РФ – Египет пройдет во вторник, 19 июня, в девять вечера по московскому времени на стадионе Санкт-Петербург. Встреча Уругвай – Россия состоится в понедельник, 25 июня, в пяти часов вечера по московскому времени на стадионе «Екатеринбург Арена».