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16:42   17 Июня 2018
Весь мир
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Главу МВД Великобритании ограбили в Лондоне

Главу МВД Великобритании ограбили в Лондоне

Это случилось моментально, сказал министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид в интервью газете the Sun. ​

Глава МВД Великобритании вышел из лондонского вокзала Юстон и потянулся за телефоном, чтобы вызвать такси. Мимо проезжал мопед и человек выхватил из рук Джавида телефон. Преступники скрылись.

«Меня не зарезали и не избили», — отметил министр.

Саджид Джавид признался, что с уличной преступностью необходимо бороться. Главе МВД Великобритании повезло, но многие родители отпускают подростков гулять по ночам, когда на улице небезопасно и может случиться трагедия. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#великобритания #лондон #ограбление #саджид джавид
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