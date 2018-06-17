Главу МВД Великобритании ограбили в Лондоне
Это случилось моментально, сказал министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид в интервью газете the Sun.
Глава МВД Великобритании вышел из лондонского вокзала Юстон и потянулся за телефоном, чтобы вызвать такси. Мимо проезжал мопед и человек выхватил из рук Джавида телефон. Преступники скрылись.
«Меня не зарезали и не избили», — отметил министр.
Саджид Джавид признался, что с уличной преступностью необходимо бороться. Главе МВД Великобритании повезло, но многие родители отпускают подростков гулять по ночам, когда на улице небезопасно и может случиться трагедия.
“I was robbed by moped mugger,” says Home Secretary. In a wide-ranging interview, @sajidjavid reveals his plans to tackle rising street crime. https://t.co/Ty90hNchrK— David Wooding (@DavidWooding) June 17, 2018