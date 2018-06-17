Украина пустит Москалькову к Вышинскому в обмен на встречу с Сенцовым

Уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову не пустят к арестованному редактору РИА "Новости - Украина" Кириллу Вышинскому, пока украинский омбудсмен не увидится с Олегом Сенцовым.

Ранее в Салехарде украинскую коллегу Москальковой Людмилу Денисову не пустили в колонию к Сенцову.

Только после свидания с Сенцовым Москалькой разрешат посетить украинские СИЗО и тюрьмы. Планируется, что она посетит 34 человека, среди них - россияне и лица, не имеющие гражданства. Список персон пока неофициальный. Омбудсмены намерены обсудить каждого из фигурантов этого списка на завтрашней встрече в Москве.

По словам Денисовой, ей предстоит "сложный разговор".

Омбудсмен украинской Рады считает, что приоритетной темой для Москальковой будет глава РИА "Новости Украина" Кирилл Вышинский. Напомним, что журналиста, у которого двойное гражданство - российское и украинское, задержали в Киеве 15 мая по подозрению в "госзмене". Суд арестовал редактора на 60 суток.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в РФ договорилась с украинской коллегой Людмилой Денисовой обменяться списками заключенных и согласовать график их посещений.