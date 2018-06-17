Ливийские военные захватили одного из главарей «Аль-Каиды»*

Отрядам Ливийской национальной армии удалось задержать одного из авторитетнейших главарей запрещенной в РФ террористической сети «Аль-Каида»* Абу Сафьяна бен Каму.

Об этом сообщает в воскресенье телеканал «Аль-Арабия». Отмечается, что в настоящее время ливийские военные проводят операцию в Дерне.

Во время основания «Аль-Каиды»*, Абу Сафьян бен Каму являлся персональным водителем охранял Усаму бен Ладена. Сам глава террористической сети был убит в Пакистане 2 мая 2011 года американским спецназом.

* Запрещенная в РФ террористическая сеть