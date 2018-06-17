Голикова объяснила повышение НДС именно до 20 процентов

Российский вице-премьер в эфире программы "Итоги недели" на НТВ также прокомментировала предположения, что рост НДС "съест" планируемую прибавку к пенсии.

На заседании правительства было принято решение увеличить ставку НДС с 18% до 20% без изменения ставки по социально значимым товарам. Там установлена ставка в размере 10%, она будет неизменной, подчеркнула Голикова.

По ее словам, обсуждался маневр в 22% НДС, однако от такого хода отказались, потому что это оказало бы большое влияние на инфляцию.

"Потому что выше — это переход границы чувствительности, при котором уже нужно принимать другие решения", — объяснила Голикова.

Вице-премьер добавила, что любое увеличение инфляции будет компенсироваться индексацией пенсий.

Накануне сообщалось, что глава Кабмина России Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму законопроекты о повышении НДС с 18% до 20% и пенсионной реформе.

Правительство России хочет повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Предполагается поэтапно реализовывать нововведение с 2019 года.

Накануне Голикова пообещала, что пенсионеры в следующем году получат прибавку к пенсии в размере тысячи рублей.