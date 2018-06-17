Порошенко готовит законопроект о правах сексуальных меньшинств на Украине

Эта инициатива — значительный шаг в поддержку демократического развития украинского государства, отметила депутат Европейского парламента Ребекка Хармс.

По ее словам, президент Украины Петр Порошенко не только поддерживает «Марш равенства», но и подаст законопроект о равных правах ЛГБТ-сообщества в рамках европейских законодательных стандартов. Хармс поучаствовала в марше и поблагодарила киевских полицейских за порядок.

#Kiyvpride many more people joined.Ukrainian police guarantueed civil rights.I am very glad that @poroshenko today informed us that he will present a draft law on equal&LGBT rights in line with legislation in EU #PrideMonth @ILGAEurope @SophieintVeld @UlrikeLunacek @Volker_Beck pic.twitter.com/d7qgXR8iGK — Rebecca Harms (@RebHarms) June 17, 2018

Украинский лидер поддержал проведение парада сексуальных меньшинств в Киеве. По словам Порошенко, украинцам нужно стремиться с толерантному, демократическому и европейскому обществу. Предварительно, в «Марше равенства» поучаствовали две-три тысячи человек. Полицейские задержали 56 националистов, которые пытались прервать мероприятие. Украинская церковь активно против законодательного закрепления прав сексуальных меньшинств.