Шесть человек пострадали из-за крушения воздушного шара в Германии

Шесть человек пострадали при крушении воздушного шара в окрестностях города Варендорф в земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии.

Как сообщает в воскресенье местная полиция, ЧП имело место в субботу в 20.55 по местному времени (в 21.55 по московскому) при проливном дожде. Сильный порыв ветра подхватил шар, в результате он рухнул на поле с высоты 10 метров.

К моменту падения в корзине шара находились шесть человек, трое из них получили серьезные травмы, еще трое – легкие. Одного человека отправили в больницу на вертолете спасателей.