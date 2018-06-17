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15:53   17 Июня 2018
Весь мир
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Шесть человек пострадали из-за крушения воздушного шара в Германии

Шесть человек пострадали из-за крушения воздушного шара в Германии

Шесть человек пострадали при крушении воздушного шара в окрестностях города Варендорф в земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии.

Как сообщает в воскресенье местная полиция, ЧП имело место в субботу в 20.55 по местному времени (в 21.55 по московскому) при проливном дожде. Сильный порыв ветра подхватил шар, в результате он рухнул на поле с высоты 10 метров.

К моменту падения в корзине шара находились шесть человек, трое из них получили серьезные травмы, еще трое – легкие. Одного человека отправили в больницу на вертолете спасателей.

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Автор: Алла Ларионова
#германия #происшествия #крушение #пострадавшие #весь мир #воздушный шар
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