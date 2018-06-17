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Женщина с криками «Аллах Акбар» ранила ножом двух человек во Франции

Женщина с криками «Аллах Акбар» ранила ножом двух человек во Франции

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Женщина с криками «Аллах Акбар» ранила ножом двух человек во Франции

Женщина с криками «Аллах Акбар» ранила ножом двух человек во Франции

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12:20   17 Июня 2018
Весь мир
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Женщина с криками «Аллах Акбар» ранила ножом двух человек во Франции

Женщина с криками «Аллах Акбар» ранила ножом двух человек во Франции

Вооруженная ножом женщина, кричавшая "Аллах Акбар", ранила двух человек в юго-восточной части  Франции.

Об этом проинформировала радиостанция France Info. Отмечается, что сотрудники местных правоохранительных органов задержали злоумышленницу.

Женщина совершила нападение на людей в супермаркете в департаменте Ла-Сен-сюр-Мер близ Тулона. Инцидент произошел рано утром в воскресенье.

Пострадали кассир магазина и посетитель. Сообщается, что они получили легкие ранения. По словам очевидцев,молодая женщина кричала "Аллах Акбар". Инцидент уже расследуют полицейские.

Ранее сообщалось, что в Париже мужчина захватил заложников, угрожая им ножом. Он требовал встречи с послом Ирана.

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Автор: Ольга Шпакова
#франция #происшествия #весь мир
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