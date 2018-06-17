Правительство пообещало бороться с ущемлением работников из-за возраста

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что для пенсионных накоплений будет создана новая инфраструктура.

Кроме того, отметила Голикова, с работодателями, которые ущемляют работников по причине возраста, планируют бороться. Об этом она заявила в эфире передачи «Итоги недели» на телеканале НТВ.

По словам вице-премьера, глава правительства уже дал поручение Роструду пресекать случаи притеснения работников предпенсионного возраста и проводить соответствующие контрольно-надзорные мероприятия.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что правительство страны предлагает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение в Госдуму.