Мы в соц.сетях:
Правительство пообещало бороться с ущемлением работников из-за возраста

Правительство пообещало бороться с ущемлением работников из-за возраста

 Мутко: Российской сборной стало поспокойней после победы над саудовцами

Мутко: Российской сборной стало поспокойней после победы над саудовцами
Причиной схода с рельсов поезда в Казахстане оказалось резкое торможение

Причиной схода с рельсов поезда в Казахстане оказалось резкое торможение

 Украинского военного раскритиковали за поддержку РФ на ЧМ-2018

Украинского военного раскритиковали за поддержку РФ на ЧМ-2018
Женщина с криками «Аллах Акбар» ранила ножом двух человек во Франции

Женщина с криками «Аллах Акбар» ранила ножом двух человек во Франции

 Человека застрелили на выставке в США

Человека застрелили на выставке в США
Правительство пообещало бороться с ущемлением работников из-за возраста

Правительство пообещало бороться с ущемлением работников из-за возраста

 Мутко: Российской сборной стало поспокойней после победы над саудовцами

Мутко: Российской сборной стало поспокойней после победы над саудовцами
Причиной схода с рельсов поезда в Казахстане оказалось резкое торможение

Причиной схода с рельсов поезда в Казахстане оказалось резкое торможение

 Украинского военного раскритиковали за поддержку РФ на ЧМ-2018

Украинского военного раскритиковали за поддержку РФ на ЧМ-2018
Женщина с криками «Аллах Акбар» ранила ножом двух человек во Франции

Женщина с криками «Аллах Акбар» ранила ножом двух человек во Франции

 Человека застрелили на выставке в США

Человека застрелили на выставке в США
12:15   17 Июня 2018
Россия
233

Правительство пообещало бороться с ущемлением работников из-за возраста

Правительство пообещало бороться с ущемлением работников из-за возраста

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что для пенсионных накоплений будет создана новая инфраструктура.

Кроме того, отметила Голикова, с работодателями, которые ущемляют работников по причине возраста, планируют бороться. Об этом она заявила в эфире передачи «Итоги недели» на телеканале НТВ.

По словам вице-премьера, глава правительства уже дал поручение Роструду пресекать случаи притеснения работников предпенсионного возраста и проводить соответствующие контрольно-надзорные мероприятия.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что правительство страны предлагает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение в Госдуму.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #госдума #политика #пенсионная реформа #голикова
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй Россия
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй
Буддийский монах на "мундиале". Украинские песни и "аргентинский карнавал" на Манежке.
7:46   16 Июня 2018
10485
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ Весь мир

Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ

14:43   15 Июня 2018
199
Щенки ищут дом Россия

Щенки ищут дом

14:24   15 Июня 2018
193
«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов Россия

«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов

11:04   15 Июня 2018
138
Самое читаемое
Спутник «Глонасс-М» вышел на низкую околоземную орбиту

Спутник «Глонасс-М» вышел на низкую околоземную орбиту

 Опубликовано видео с места аварии, где таксист въехал в толпу в центре Москвы

Опубликовано видео с места аварии, где таксист въехал в толпу в центре Москвы

 Такси въехало в толпу пешеходов в центре Москвы

Такси въехало в толпу пешеходов в центре Москвы

 OPPO Find X может стать единственным безрамочным смартфоном в 2018 году

OPPO Find X может стать единственным безрамочным смартфоном в 2018 году