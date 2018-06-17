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 Человека застрелили на выставке в США

Человека застрелили на выставке в США
12:08   17 Июня 2018
Весь мир
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Человека застрелили на выставке в США

Человека застрелили на выставке в США

Ежегодная 24-часовая выставка Art All Night в городе Трентон на восточном побережье США закончилась убийством.

По информации полиции, в воскресенье, 17 июня, в десять утра по московскому времени на выставке началась перестрелка. Погиб человек. Госпитализировали семь пострадавших, среди них есть несовершеннолетние. Врачи оперируют несколько человек. Причины случившегося пока не ясны.

Есть несколько подозреваемых, которые могли начать стрелять. Также в здании находился полицейский не при исполнении. Он начал стрелять в ответ. Правоохранители выясняют, чей выстрел, полицейского или подозреваемых, убил человека.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #стрельба #нью-джерси #выставка
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