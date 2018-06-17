Мутко: Российской сборной стало поспокойней после победы над саудовцами

Победа в стартовом матче чемпионата мира против сборной Саудовской Аравии позитивно повлияла на российскую команду.

Наши футболисты стали спокойнее, считает вице-премьер, председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению ЧМ-2018 Виталий Мутко.

Команда Станислава Черчесова обошла саудовцев 14 июня. Матч открытия турнира завершился со счетом 5:0.

Сборная Российской Федерации сейчас готовится ко второму матчу, который пройдет в Новогорске. Сегодня команда отправится в Петербург, где 19 июня сыграет с египетской сборной.

"Миллионы болельщиков поддерживают нашу команду. Какой уровень футбола у нас есть, такой мы и показываем", - заявил Мутко.

Игроки российской сборной понимают, какая на них возлагается ответственность. Однако после победы над саудовцами им стало поспокойнее. Сейчас они будут спокойно готовиться к игре с Египтом, отметил вице-премьер.

Также соперником российской команды по группе А станут уругвайцы - матч состоится 25 июня в Самаре. Чемпионат мира будет идти в России до 15 июля.