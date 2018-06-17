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11:03   17 Июня 2018
Россия
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Минобороны РФ обнародовало видео пуска «Искандера»

Минобороны РФ обнародовало видео пуска «Искандера»

Ролик сняли на учениях ракетчиков Восточного военного округа, передает министерство обороны РФ.

В ходе маневров оперативно-тактический комплекс «Искандер» запустил баллистическую ракету. «Искандер» использует баллистические и крылатые ракеты. Вероятность поражения ракеты «Искандера» средствами противовоздушной и противоракетной оборон — незначительна.

 

Тактическое применение ОТРК «Искандер» включает одновременный удар двумя ракетами, запускаются с одной и той же самоходной пусковой установки, — баллистической «Искандер-М» и крылатой «Искандер-К», чтобы поразить ПРО и ПВО.

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Автор: Анатолий Кубарев
#минобороны #видео #про #пво #вво #искандер-м
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