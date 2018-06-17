Минобороны РФ обнародовало видео пуска «Искандера»

Ролик сняли на учениях ракетчиков Восточного военного округа, передает министерство обороны РФ.

В ходе маневров оперативно-тактический комплекс «Искандер» запустил баллистическую ракету. «Искандер» использует баллистические и крылатые ракеты. Вероятность поражения ракеты «Искандера» средствами противовоздушной и противоракетной оборон — незначительна.

Пуск баллистической ракеты расчетом ОТРК «Искандер» ВВО pic.twitter.com/k3Dde4cL0Y — Минобороны России (@mod_russia) June 16, 2018

Тактическое применение ОТРК «Искандер» включает одновременный удар двумя ракетами, запускаются с одной и той же самоходной пусковой установки, — баллистической «Искандер-М» и крылатой «Искандер-К», чтобы поразить ПРО и ПВО.