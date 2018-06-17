«Единая Россия» выдвинула кандидата в губернаторы Красноярского края

Врио губернатора Красноярского края Александра Усса выдвинули на пост главы региона от партии "Единая Россия".

Решение приняли в ходе региональной конференции партии 17 июня, пишет ТАСС. Кандидатура губернатора от "Единой России" обсуждалась в ходе предварительного партийного голосования (праймериз).

Уссу составила конкуренцию секретарь Шарыповского первичного отделения партии Вера Наумова. Однако на конференции Наумова призвала поддержать кандидатуру Усса, в результате его окончательно утвердили в качестве кандидатуры на должность губернатора от партии.

За него проголосовали 287 делегатов, за Наумову было отдано 42 голоса.

Усс в ходе оглашения своей предвыборной программы заявил, что на посту губернатора планирует заняться повышением инвестиционной привлекательности и решением экологических проблем региона.

Отметим, что ранее на этой конференции Усс сообщил, что Красноярск и Норильск получит порядка 100 миллиардов рублей на улучшение экологической ситуации в течение пяти лет.

Выборы губернатора Красноярского края назначены на 9 сентября - в единый день голосования.