Причиной схода с рельсов поезда в Казахстане оказалось резкое торможение

Пассажирский поезд Астана - Алма-Ата сошел в воскресенье с рельсов по причине экстренного торможения.

Об этом сообщает пресс-служба комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию (МИР) Казахстана. Отмечается, что поезд сошел с рельсов после того, как машинист, заметив искривление путей, применил экстренное торможение. Для расследования случившегося уже создали специальную комиссию при комитете транспорта ведомства.

Пассажиров попавшего в аварию поезда доставили на ближайшую станцию Шу на составе Астана - Кызылорда, сообщил СМИ представитель комитета по ЧС МВД страны Руслан Иманкулов. По его словам, сход шести пассажирских вагонов поезда произошел в 13:25 по местному времени (10:25 по московскому времени) на 1500-м км перегона Шыганак - Шу. В результате три вагона опрокинулись. Пострадали четыре человека, один из которых погиб. На месте ЧП сейчас работают экстренные службы.