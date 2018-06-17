Пашинян считает российский Су-30СМ одним из лучших истребителей в мире

Глава правительства Армении Никол Пашинян в воскресенье сфотографировался в Ереване в кабине истребителя «Су».

Политик также отметил, что российский истребитель является одним из лучших в мире.

«В кабине пилота одного из лучших истребителей в мире. Я уже в Ереване», — подписал армянский премьер-министр опубликованный в социальной сети Facebook снимок, на которой он сидит в российском Су-30 СМ.

Фото было сделано на военном аэродроме «Эребуни». Ранее Пашинян находился в визитом в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.