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 Пашинян считает российский Су-30СМ одним из лучших истребителей в мире

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10:38   17 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Пашинян считает российский Су-30СМ одним из лучших истребителей в мире

Пашинян считает российский Су-30СМ одним из лучших истребителей в мире

Глава правительства Армении Никол Пашинян в воскресенье сфотографировался в Ереване в кабине истребителя «Су».

Политик также отметил, что российский истребитель является одним из лучших в мире.

«В кабине пилота одного из лучших истребителей в мире. Я уже в Ереване»,  — подписал армянский премьер-министр опубликованный в социальной сети Facebook снимок, на которой он сидит в российском Су-30 СМ.

Фото было сделано на военном аэродроме «Эребуни». Ранее Пашинян находился в визитом в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

 

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Автор: Алла Ларионова
#политика #армения #фото #истребитель #пашинян
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