Украинского военного раскритиковали за поддержку РФ на ЧМ-2018

Президент ассоциации мини-футбола Волыни, украинский военный Сергей Голоскоков опубликовал фотографии на фоне российского триколора в поддержку сборной РФ на чемпионате мира по футболу.

Публикация возмутила «Союз воинов АТО Волыни» и спортсменов. Представители организации сообщили, что публично фотографироваться с триколором, радоваться успехам «агрессора» и выставлять фото в сеть — возмутительно. Если участник АТО Голоскоков запутался, тогда осталось мало времени, чтобы определиться.

«Или Украина, в которой он живет, работает, защищает, или «Россия — вокзал, чемодан»», — подчеркнули в организации.

Футболисты и участники АТО осудили поведение Сергея Голоскокова и потребовали отставки с поста президента ассоциации мини-футбола Волыни. «Союз воинов АТО Волыни» порекомендовал Службе безопасности Украины поинтересоваться деятельностью Голоскокова на родине.