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Украинского военного раскритиковали за поддержку РФ на ЧМ-2018

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10:40   17 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Украинского военного раскритиковали за поддержку РФ на ЧМ-2018

Украинского военного раскритиковали за поддержку РФ на ЧМ-2018

Президент ассоциации мини-футбола Волыни, украинский военный Сергей Голоскоков опубликовал фотографии на фоне российского триколора в поддержку сборной РФ на чемпионате мира по футболу.

Публикация возмутила «Союз воинов АТО Волыни» и спортсменов. Представители организации сообщили, что публично фотографироваться с триколором, радоваться успехам «агрессора» и выставлять фото в сеть — возмутительно. Если участник АТО Голоскоков запутался, тогда осталось мало времени, чтобы определиться.

«Или Украина, в которой он живет, работает, защищает, или «Россия — вокзал, чемодан»», — подчеркнули в организации.

Футболисты и участники АТО осудили поведение Сергея Голоскокова и потребовали отставки с поста президента ассоциации мини-футбола Волыни. «Союз воинов АТО Волыни» порекомендовал Службе безопасности Украины поинтересоваться деятельностью Голоскокова на родине. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #чм-2018 #чм2018 #голоскоков #союз воинов ато волыни
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