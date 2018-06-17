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 Афины и Скопье подписали договор о новом названии Македонии

Афины и Скопье подписали договор о новом названии Македонии
10:23   17 Июня 2018
Весь мир
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Афины и Скопье подписали договор о новом названии Македонии

Афины и Скопье подписали договор о новом названии Македонии

Главы греческого и македонского МИД Никос Котзиас и Никола Димитров заключили соглашение о переименовании бывшей югославской республики в Республику Северная Македония.

Об этом сообщило Греческое общественное телевидение ERT.

Церемония подписания соглашения состоялась в поселке Псарадес на границе двух стран. Ее посетили премьер-министры стран Алексис Ципрас и Зоран Заев и европейские чиновники, в том числе глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Афины и Скопье подписали договор о новом названии Македонии

Накануне сообщалось, что соглашение о новом названии Македонии будет подписано 17 июня в Греции. 

Заев сообщил о переименовании страны 12 июня.

Спор с Грецией о названии Македонии длился около 25 лет. Греция предлагала сменить название соседней республики, чтобы  ее не путали ее с греческой областью Македония. Новое название страны позволит Скопье вступить в ЕС и НАТО. Ожидается. что скоро будут назначены соответствующие переговоры.

Ранее американский государственный департамент приветствовал соглашение, которое удалось достичь Афинам и Скопье.

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Автор: Ольга Шпакова
#политика #македония #скопье #весь мир #афины
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