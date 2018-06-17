Афины и Скопье подписали договор о новом названии Македонии

Главы греческого и македонского МИД Никос Котзиас и Никола Димитров заключили соглашение о переименовании бывшей югославской республики в Республику Северная Македония.

Об этом сообщило Греческое общественное телевидение ERT.

Церемония подписания соглашения состоялась в поселке Псарадес на границе двух стран. Ее посетили премьер-министры стран Алексис Ципрас и Зоран Заев и европейские чиновники, в том числе глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Накануне сообщалось, что соглашение о новом названии Македонии будет подписано 17 июня в Греции.

Заев сообщил о переименовании страны 12 июня.

Спор с Грецией о названии Македонии длился около 25 лет. Греция предлагала сменить название соседней республики, чтобы ее не путали ее с греческой областью Македония. Новое название страны позволит Скопье вступить в ЕС и НАТО. Ожидается. что скоро будут назначены соответствующие переговоры.

Ранее американский государственный департамент приветствовал соглашение, которое удалось достичь Афинам и Скопье.