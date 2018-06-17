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10:28   17 Июня 2018
Весь мир
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Нетаньяху сообщил Путину и Помпео, что Израиль против присутствия Ирана в САР

Нетаньяху сообщил Путину и Помпео, что Израиль против присутствия Ирана в САР

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту России Владимиру Путину и госсекретарю США Майклу Помпео, что его государство планирует противостоять военному присутствию Ирана на всей территории Сирии.

С таким заявлением глава израильского правительства выступил в воскресенье на еженедельном заседании кабмина.

В пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Нетаньяху во время разговора по телефону обсудили обстановку в Сирийской Арабской Республике в контексте усилий двух стран по гарантии безопасности у сирийско-израильской границы. Кроме того, стороны выразили готовность к наращиванию координации сил в регионе, в том числе в области борьбы с международным терроризмом. Отмечается, что лидеры договорились также и о контактах на различных уровнях.

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Автор: Алла Ларионова
#путин #сирия #иран #политика #израиль #нетаньяху #помпео
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