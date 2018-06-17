Нетаньяху сообщил Путину и Помпео, что Израиль против присутствия Ирана в САР

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту России Владимиру Путину и госсекретарю США Майклу Помпео, что его государство планирует противостоять военному присутствию Ирана на всей территории Сирии.

С таким заявлением глава израильского правительства выступил в воскресенье на еженедельном заседании кабмина.

В пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Нетаньяху во время разговора по телефону обсудили обстановку в Сирийской Арабской Республике в контексте усилий двух стран по гарантии безопасности у сирийско-израильской границы. Кроме того, стороны выразили готовность к наращиванию координации сил в регионе, в том числе в области борьбы с международным терроризмом. Отмечается, что лидеры договорились также и о контактах на различных уровнях.