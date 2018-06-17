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9:40   17 Июня 2018
Весь мир
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Жена принца Камбоджи погибла в ДТП

Жена принца Камбоджи погибла в ДТП

Супруга камбоджийского принца Оук Пхалла погибла в результате автомобильной аварии.

ДТП произошло примерно в 9.00 по местному времени (5.00 по московскому) в провинции Кампонгсаом на юге Камбоджи. Согласно предварительным данным, в машину принца врезалось такси, выехавшее на встречную полосу. Пять его пассажиров в результате столкновения получили травмы.

Жена принца скончалась в 12.23 по местному времени (08.23 по московскому) из-за полученных ранений. Об этом сообщает в воскресенье агентство Синьхуа со ссылкой на представителя местной полиции Чун Нарин.

Отмечается, что 74-летнего принца после ДТП госпитализировали.

Это уже не первая авария с участием авто королевской семьи в Камбодже. В 2015 году в кортеж принца врезался самосвал. Тогда в результате аварии ранения получили шесть человек.

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Автор: Алла Ларионова
#дтп #происшествия #общество #жена #камбоджа #принц
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