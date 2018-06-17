Московское метро выпустило посвященную ЧМ-2018 коллекцию одежды

Дизайнером коллекции выступила Катя Добрякова.

Как сообщает пресс-служба столичного метрополитена, в сувенирной коллекции представлены футболки, кепки и толстовки с надписями, посвященными спортивному мероприятию, проходящему в этом году на территории России. Отмечается, что коллекция получилась минималистичная, в духе времени, а ироничные слоганы на одежде понравятся даже далеким от футбола людям.

Купить предметы одежды можно на стойках «Живое общение» на станциях подземки Москвы. Ценовая политика сувенирной линейки весьма демократична: футболка обойдется в 990 рублей, толстовка – 1950 рублей, а кепка – 950 рублей.