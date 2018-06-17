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9:25   17 Июня 2018
Россия
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Московское метро выпустило посвященную ЧМ-2018 коллекцию одежды

Московское метро выпустило посвященную ЧМ-2018 коллекцию одежды

Дизайнером коллекции выступила Катя Добрякова.

Как сообщает пресс-служба столичного метрополитена, в сувенирной коллекции представлены футболки, кепки и толстовки с надписями, посвященными спортивному мероприятию, проходящему в этом году на территории России. Отмечается, что коллекция получилась минималистичная, в духе времени, а ироничные слоганы на одежде понравятся даже далеким от футбола людям.

Московское метро выпустило посвященную ЧМ-2018 коллекцию одежды

Купить предметы одежды можно на стойках «Живое общение» на станциях подземки Москвы. Ценовая политика сувенирной линейки весьма демократична: футболка обойдется в 990 рублей, толстовка – 1950 рублей, а кепка – 950 рублей.

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Автор: Алла Ларионова
#москва #россия #метро #чм-2018 #одежда
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