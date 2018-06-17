Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в Казахстане

Поезд сошел с рельсов в Жамбылской области Казахстана, сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Руслан Иманкулов.

По информации ведомства, поезд направлялся из Астаны в Алма-Ату. Предварительно, в Шуском районе Жамбылской области восемь вагонов пассажирского поезда «Байтерек» сошли с рельсов.

«Из них три — на боку», — уточнил Иманкулов.

По его словам, подразделения МВД едут к месту случившегося, поэтому точной информации о жертвах или пострадавших нет. Республика открыла горячую линию, работают психологи.