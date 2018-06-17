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 Пашинян считает российский Су-30СМ одним из лучших истребителей в мире

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9:32   17 Июня 2018
Россия
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Летнюю жару пообещали москвичам на следующей неделе

Летнюю жару пообещали москвичам на следующей неделе

Москвичей ожидает настоящая летняя жара - тепло придет в столицу уже на следующей неделе.

Ведущий метеоролог службы «Гисметео» Леонид Старков отметил, что многие уже довольны погодой, однако настоящей летней жары в городе пока не наблюдалось. Он уточнил, что 25 градусов тепла для второй половины июня - это нормальная температура, пишет "Вечерняя Москва".

На будущей неделе температура днем будет подниматься до 30 градусов, пообещал метеоролог, однако ночи будут прохладные. В первой половине недели будет сухая и жаркая погода, во второй половине недели сменятся климатические процессы, с северо-запада к столице подойдет атмосферный фронт и принесет осадки.

Поэтому к концу недели температура снизится до 20 градусов тепла, сказал Старков. После погода останется летней, но будет носить изменчивый характер.

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #общество #погода #москвасейчас
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