Киевский «Марш равенства» продлился 20 минут

В акции поучаствовали две тысячи человек, уточнил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Киевский «Марш равенства» под лозунгом «Страна свободная — будь собой!», организованный ЛГБТ-сообществом, завершился на площади Льва Толстого. Люди прошли согласованный маршрут за 20 минут и в конце проскандировали: «Спасибо, полиция! Спасибо, Киев!».

Дежурившие на акции врачи отметили, что за помощью никто не обратился. Полицейские приселки несколько попыток остановить движение колонны. Организаторы марша призвали участников покинуть площадь на специальных автобусах. Обстановка на площади Льва Толстого спокойная.