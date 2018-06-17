Не могу работать с этой женщиной: глава МВД ФРГ раскритиковал Меркель

Министр внутренних дел ФРГ и председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер со скепсисом оценил перспективы своей работы в правительстве канцлера республики Ангелы Меркель.

Об этом пишет издание Welt am Sonntag.

"Я больше не могу работать с этой женщиной", - заявил он в ходе совещания членов Кабмина от ХСС с главой земельной группы ХСС в Бундестаге Александером Добриндтом.

Газета подчеркивает, что Зеехофер сказал это дважды.

Между ХСС и ее партнером - Христианско-демократическим союзом (ХДС) Ангелы Меркель произошла конфликтная ситуация по вопросу противостояния нелегальной миграции. Меркель и христианские демократы хотят общеевропейского решения этой проблемы. Однако ХСС и Зеехофер считают, что мигрантов без документов или тем, кому уже отказали в убежище в Германии, отправляли назад на границе. Такой формат разногласий между партиями может вызвать правительственный кризис.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ намерена провести саммит по миграционному кризису со странами ЕС, ключевой темой мероприятия станет проблема беженцев в Европе. Отмечалось, что Меркель собиралась привлечь к обсуждению этого вопроса Италию, Грецию и Австрию.