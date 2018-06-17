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Не могу работать с этой женщиной: глава МВД ФРГ раскритиковал Меркель

Не могу работать с этой женщиной: глава МВД ФРГ раскритиковал Меркель

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8:51   17 Июня 2018
Весь мир
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Не могу работать с этой женщиной: глава МВД ФРГ раскритиковал Меркель

Не могу работать с этой женщиной: глава МВД ФРГ раскритиковал Меркель

Министр внутренних дел ФРГ и председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер со скепсисом оценил перспективы своей работы в правительстве канцлера республики Ангелы Меркель.

Об этом пишет издание Welt am Sonntag. 

"Я больше не могу работать с этой женщиной", - заявил он в ходе совещания членов Кабмина от ХСС с главой земельной группы ХСС в Бундестаге Александером Добриндтом.

Газета подчеркивает, что Зеехофер сказал это дважды.

Между ХСС и ее партнером - Христианско-демократическим союзом (ХДС) Ангелы Меркель произошла конфликтная ситуация по вопросу противостояния нелегальной миграции. Меркель и христианские демократы хотят общеевропейского решения этой проблемы. Однако ХСС и Зеехофер считают, что мигрантов без документов или тем, кому уже отказали в убежище в Германии, отправляли назад на границе. Такой формат разногласий между партиями может вызвать правительственный кризис.

Не могу работать с этой женщиной: глава МВД ФРГ раскритиковал Меркель

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ намерена провести саммит по миграционному кризису со странами ЕС, ключевой темой мероприятия станет проблема беженцев в Европе. Отмечалось, что Меркель собиралась привлечь к обсуждению этого вопроса Италию, Грецию и Австрию.

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Автор: Ольга Шпакова
#меркель #германия #политика #хсс #хдс
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