США и Южная Корея приостановят военные учения
Вашингтон и Сеул приняли во внимание диалог с северокорейским государством, передает о Yonhap со ссылкой на источник в правительстве Южной Кореи.
По информации агентства, американский лидер Дональд Трамп пообещал приостановить широкомасштабные военные учения. Министры обороны США и Южной Кореи обсуждают это вопрос и объявят результаты переговоров. Военные учения состоятся, если КНДР не откажется от ядерного оружия.
Во вторник, 12 июня, глава США впервые встретился с северокорейским коллегой. После Трамп заявил о прекращении «нецелесообразных и дорогостоящих» учений с Южной Кореей, хотя там постоянно базируются 28 тысяч американских солдат.
I want to thank Chairman Kim for taking the first bold step toward a bright new future for his people. Our unprecedented meeting – the first between an American President and a leader of North Korea – proves that real change is possible! pic.twitter.com/yF3iwD23YQ— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018