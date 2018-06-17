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 США и Южная Корея приостановят военные учения

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 США и Южная Корея приостановят военные учения

США и Южная Корея приостановят военные учения
8:44   17 Июня 2018
Весь мир
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США и Южная Корея приостановят военные учения

США и Южная Корея приостановят военные учения

Вашингтон и Сеул приняли во внимание диалог с северокорейским государством, передает о Yonhap со ссылкой на источник в правительстве Южной Кореи.

По информации агентства, американский лидер Дональд Трамп пообещал приостановить широкомасштабные военные учения. Министры обороны США и Южной Кореи обсуждают это вопрос и объявят результаты переговоров. Военные учения состоятся, если КНДР не откажется от ядерного оружия.

США и Южная Корея приостановят военные учения

Во вторник, 12 июня, глава США впервые встретился с северокорейским коллегой. После Трамп заявил о прекращении «нецелесообразных и дорогостоящих» учений с Южной Кореей, хотя там постоянно базируются 28 тысяч американских солдат. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #кндр #южная корея #военные учения
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