США и Южная Корея приостановят военные учения

Вашингтон и Сеул приняли во внимание диалог с северокорейским государством, передает о Yonhap со ссылкой на источник в правительстве Южной Кореи.

По информации агентства, американский лидер Дональд Трамп пообещал приостановить широкомасштабные военные учения. Министры обороны США и Южной Кореи обсуждают это вопрос и объявят результаты переговоров. Военные учения состоятся, если КНДР не откажется от ядерного оружия.

Во вторник, 12 июня, глава США впервые встретился с северокорейским коллегой. После Трамп заявил о прекращении «нецелесообразных и дорогостоящих» учений с Южной Кореей, хотя там постоянно базируются 28 тысяч американских солдат.