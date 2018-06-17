Мы в соц.сетях:
Летнюю жару пообещали москвичам на следующей неделе

Летнюю жару пообещали москвичам на следующей неделе

 Московское метро выпустило посвященную ЧМ-2018 коллекцию одежды

Московское метро выпустило посвященную ЧМ-2018 коллекцию одежды
Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в Казахстане

Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в Казахстане

 Киевский «Марш равенства» продлился 20 минут

Киевский «Марш равенства» продлился 20 минут
Не могу работать с этой женщиной: глава МВД ФРГ раскритиковал Меркель

Не могу работать с этой женщиной: глава МВД ФРГ раскритиковал Меркель

 США и Южная Корея приостановят военные учения

США и Южная Корея приостановят военные учения
Летнюю жару пообещали москвичам на следующей неделе

Летнюю жару пообещали москвичам на следующей неделе

 Московское метро выпустило посвященную ЧМ-2018 коллекцию одежды

Московское метро выпустило посвященную ЧМ-2018 коллекцию одежды
Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в Казахстане

Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в Казахстане

 Киевский «Марш равенства» продлился 20 минут

Киевский «Марш равенства» продлился 20 минут
Не могу работать с этой женщиной: глава МВД ФРГ раскритиковал Меркель

Не могу работать с этой женщиной: глава МВД ФРГ раскритиковал Меркель

 США и Южная Корея приостановят военные учения

США и Южная Корея приостановят военные учения
8:23   17 Июня 2018
Весь мир
53

Израиль нанес удар по палестинцам, запускавшим горящих воздушных змеев

Израиль нанес удар по палестинцам, запускавшим горящих воздушных змеев

Израильский самолет ударил по автомобилю лидера группы радикалов, запускавших из Газы по еврейскому государству горящие воздушные змеи и воздушные шары с прикрепленными бомбами.

Об этом проинформировали в пресс-службе Армии обороны Израиля. О жертвах и пострадавших в результате удара с воздуха по сектору Газа информации не поступало.

Как отметили военные, они уже несколько раз предупреждали палестинцев, чтобы они отказались от таких запусков. Эти действия являются терактами, представляющими опасность для израильтян, живущих в южных районах. В армии считают, что движение ХАМАС является ответственным за все, что происходит на территории сектора.

Как передали местные СМИ, в субботу в сельскохозяйственных районах Израиля близ Газа были зафиксированы порядка двадцати возгораний, который произошли из-за запущенных из сектора Газа змеев и шаров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#политика #палестина #израиль #сектор газа
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй Россия
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй
Буддийский монах на "мундиале". Украинские песни и "аргентинский карнавал" на Манежке.
7:46   16 Июня 2018
9828
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ Весь мир

Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ

14:43   15 Июня 2018
186
Щенки ищут дом Россия

Щенки ищут дом

14:24   15 Июня 2018
181
«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов Россия

«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов

11:04   15 Июня 2018
132
Самое читаемое
Украинские силовики заставили приземлиться самолет в Донбассе

Украинские силовики заставили приземлиться самолет в Донбассе

 Опубликовано видео с места аварии, где таксист въехал в толпу в центре Москвы

Опубликовано видео с места аварии, где таксист въехал в толпу в центре Москвы

 Спутник «Глонасс-М» вышел на низкую околоземную орбиту

Спутник «Глонасс-М» вышел на низкую околоземную орбиту

 Самолет Як-52 разбился в Алтайском крае, есть жертвы

Самолет Як-52 разбился в Алтайском крае, есть жертвы