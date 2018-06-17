Израиль нанес удар по палестинцам, запускавшим горящих воздушных змеев

Израильский самолет ударил по автомобилю лидера группы радикалов, запускавших из Газы по еврейскому государству горящие воздушные змеи и воздушные шары с прикрепленными бомбами.

Об этом проинформировали в пресс-службе Армии обороны Израиля. О жертвах и пострадавших в результате удара с воздуха по сектору Газа информации не поступало.

Как отметили военные, они уже несколько раз предупреждали палестинцев, чтобы они отказались от таких запусков. Эти действия являются терактами, представляющими опасность для израильтян, живущих в южных районах. В армии считают, что движение ХАМАС является ответственным за все, что происходит на территории сектора.

Как передали местные СМИ, в субботу в сельскохозяйственных районах Израиля близ Газа были зафиксированы порядка двадцати возгораний, который произошли из-за запущенных из сектора Газа змеев и шаров.