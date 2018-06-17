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8:10   17 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Депутат Рады назвала российским оружием в Берлине «Северный поток  — 2»

Депутат Рады назвала российским оружием в Берлине «Северный поток  — 2»

Люди не понимают, что между Москвой и другим цивилизованным миром —пропасть, заявила заместитель председателя Верховной рады Украины Оксана Сыроед.

Депутат Рады назвала российским оружием в Берлине «Северный поток  — 2»

По ее словам, деспотия и свобода — несовместимы. РФ будет побеждать и Украина не знает, когда Москва остановится. Сыроед назвала российским оружием проект магистрального газопровода из РФ в Германию через Балтийское море «Северный поток — 2».

«И оно уже в Берлине», — отметила парламентарий.

Депутат Рады назвала российским оружием в Берлине «Северный поток  — 2»

Сыроед добавила, что Германия поддерживает газовый проект, поэтому неизвестно, когда РФ «это оружие задействует». Украинский политик считает, что «поощрение  финансовой агрессии РФ» станет угрозой для всего мира. Киев против реализации «Северного потока — 2». Украина боится потерять доход от транзита российского газа.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #германия #берлин #северный поток 2
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