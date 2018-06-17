Люди не понимают, что между Москвой и другим цивилизованным миром —пропасть, заявила заместитель председателя Верховной рады Украины Оксана Сыроед.

По ее словам, деспотия и свобода — несовместимы. РФ будет побеждать и Украина не знает, когда Москва остановится. Сыроед назвала российским оружием проект магистрального газопровода из РФ в Германию через Балтийское море «Северный поток — 2».

«И оно уже в Берлине», — отметила парламентарий.

Сыроед добавила, что Германия поддерживает газовый проект, поэтому неизвестно, когда РФ «это оружие задействует». Украинский политик считает, что «поощрение финансовой агрессии РФ» станет угрозой для всего мира. Киев против реализации «Северного потока — 2». Украина боится потерять доход от транзита российского газа.