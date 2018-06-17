Красноярск и Норильск получат около 100 миллиардов рублей на экологию

В течение пяти лет Красноярск и Норильск получит порядка 100 миллиардов рублей на улучшение экологической ситуации.

Об этом проинформировал врио губернатора Красноярского края Александр Усс в ходе региональной конференции партии "Единая Россия". Он отметил, что улучшение состояния окружающей среды является важной задачей. Весной местным властям удалось добиться того, чтобы экологические проблемы вышеупомянутых регионов отнесли к российским национальным проектам.

В ближайшие месяцы проект закрепят в комплексном плане мероприятий федеральных и краевых органов власти, отметил Усс.

Ранее российский лидер Владимир Путин дал распоряжение главе кабинета министров Российской Федерации Дмитрию Медведеву поручение до 15 июня разработать совместно с правительством Красноярского края план по улучшению экологической обстановки в Красноярске.

В прошлом году и в начале текущего в Красноярске несколько раз вводили режим "черного неба". Такое явление происходит из-за скопления в воздухе промышленных выбросов, автомобильных выхлопов, пыли и дыма. Рассеиванию таких скоплений препятствует безветренная погода и влажность. Обычно явление длится несколько дней. В Красноярске ситуация осложняется тем, что город располагается между двумя возвышенностями, что тоже способствует скоплению грязного воздуха.