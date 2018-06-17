Мы в соц.сетях:
Летнюю жару пообещали москвичам на следующей неделе

Летнюю жару пообещали москвичам на следующей неделе

 Московское метро выпустило посвященную ЧМ-2018 коллекцию одежды

Московское метро выпустило посвященную ЧМ-2018 коллекцию одежды
Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в Казахстане

Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в Казахстане

 Киевский «Марш равенства» продлился 20 минут

Киевский «Марш равенства» продлился 20 минут
Не могу работать с этой женщиной: глава МВД ФРГ раскритиковал Меркель

Не могу работать с этой женщиной: глава МВД ФРГ раскритиковал Меркель

 США и Южная Корея приостановят военные учения

США и Южная Корея приостановят военные учения
Летнюю жару пообещали москвичам на следующей неделе

Летнюю жару пообещали москвичам на следующей неделе

 Московское метро выпустило посвященную ЧМ-2018 коллекцию одежды

Московское метро выпустило посвященную ЧМ-2018 коллекцию одежды
Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в Казахстане

Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в Казахстане

 Киевский «Марш равенства» продлился 20 минут

Киевский «Марш равенства» продлился 20 минут
Не могу работать с этой женщиной: глава МВД ФРГ раскритиковал Меркель

Не могу работать с этой женщиной: глава МВД ФРГ раскритиковал Меркель

 США и Южная Корея приостановят военные учения

США и Южная Корея приостановят военные учения
8:08   17 Июня 2018
Россия
58

Красноярск и Норильск получат около 100 миллиардов рублей на экологию

Красноярск и Норильск получат около 100 миллиардов рублей на экологию

В течение пяти лет Красноярск и Норильск получит порядка 100 миллиардов рублей на улучшение экологической ситуации.

Об этом проинформировал врио губернатора Красноярского края Александр Усс в ходе региональной конференции партии "Единая Россия". Он отметил, что улучшение состояния окружающей среды является важной задачей. Весной местным властям удалось добиться того, чтобы экологические проблемы вышеупомянутых регионов отнесли к российским национальным проектам.

В ближайшие месяцы проект закрепят в комплексном плане мероприятий федеральных и краевых органов власти, отметил Усс.

Ранее российский лидер Владимир Путин дал распоряжение главе кабинета министров Российской Федерации Дмитрию Медведеву поручение до 15 июня разработать совместно с правительством Красноярского края план по улучшению экологической обстановки в Красноярске.

Красноярск и Норильск получат около 100 миллиардов рублей на экологию

В прошлом году и в начале текущего в Красноярске несколько раз вводили режим "черного неба". Такое явление происходит из-за скопления в воздухе промышленных выбросов, автомобильных выхлопов, пыли и дыма. Рассеиванию таких скоплений препятствует безветренная погода и влажность. Обычно явление длится несколько дней. В Красноярске ситуация осложняется тем, что город располагается между двумя возвышенностями, что тоже способствует скоплению грязного воздуха.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#бюджет #красноярск #экология #норильск
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй Россия
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй
Буддийский монах на "мундиале". Украинские песни и "аргентинский карнавал" на Манежке.
7:46   16 Июня 2018
9828
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ Весь мир

Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ

14:43   15 Июня 2018
186
Щенки ищут дом Россия

Щенки ищут дом

14:24   15 Июня 2018
181
«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов Россия

«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов

11:04   15 Июня 2018
132
Самое читаемое
Украинские силовики заставили приземлиться самолет в Донбассе

Украинские силовики заставили приземлиться самолет в Донбассе

 Опубликовано видео с места аварии, где таксист въехал в толпу в центре Москвы

Опубликовано видео с места аварии, где таксист въехал в толпу в центре Москвы

 Спутник «Глонасс-М» вышел на низкую околоземную орбиту

Спутник «Глонасс-М» вышел на низкую околоземную орбиту

 Самолет Як-52 разбился в Алтайском крае, есть жертвы

Самолет Як-52 разбился в Алтайском крае, есть жертвы