Число жертв взрыва в Афганистане увеличилось до 35

Взрыв прогремел на празднике в честь окончания Рамадана на востоке афганской провинции Нангархар в субботу, 16 июня.

Подорвался террорист-смертник. По информации правительства, погибли 35 человек, пострадали — 60. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяли ответственность за атаку.

Афганский лидер Ашраф Гани в одностороннем порядке объявил о продлении перемирия с талибами, но не уточнил сроки. ООН, Европейский союз и Североатлантический альянс поприветствовали предложение Кабула продлить перемирие и начать мирные переговоры.