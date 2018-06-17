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7:40   17 Июня 2018
Весь мир
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Число жертв взрыва в Афганистане увеличилось до 35

Число жертв взрыва в Афганистане увеличилось до 35

Взрыв прогремел на празднике в честь окончания Рамадана на востоке афганской провинции Нангархар в субботу, 16 июня.

Подорвался террорист-смертник. По информации правительства, погибли 35 человек, пострадали — 60. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяли ответственность за атаку.

Афганский лидер Ашраф Гани в одностороннем порядке объявил о продлении перемирия с талибами, но не уточнил сроки. ООН, Европейский союз и Североатлантический альянс поприветствовали предложение Кабула продлить перемирие и начать мирные переговоры.

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Автор: Анатолий Кубарев
#жертвы #взрыв #афганистан #гани
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